Андрей Воробьев рассказал о самых востребованных цифровых сервисах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о наиболее востребованных цифровых сервисах в Подмосковье. В сфере здравоохранения это робот Светлана, к которому поступило уже два с половиной миллиона обращений.

«Это «Электронный дневник». Все, что связано со школой, — домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя», - продолжил глава региона.

В сфере ЖКХ — это «Умная платежка» и голосовой помощник робот Женя, который сейчас активно развивается.

«Все, что касается уборки территорий, — это искусственный интеллект во дворах. Мы оцифровываем дворы. И если раньше нужно было ногами прийти и посмотреть, что сделала управляющая компания или муниципальная, что не сделала, то сегодня это все делают видеокамеры», - сообщил губернатор.

Также он рассказал о сервисах в сферах общественного транспорта и администрирования мусора — здесь все чаще и чаще используются умные видеокамеры, способные распознавать те или иные объекты.

«Но мы на пути к заметным результатам. Внедрение — это всегда сложный момент, и он требует и профессионализма, и новых технологических решений», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о проектах, которые реализуются в Подмосковье с участием иностранного капитала.