Порядка 8 тысяч индивидуальных жилых домов появится на территории подмосковного кластера «Сорочаны»

Концепция нового кластера индивидуального жилищного строительства «Сорочаны» одобрена Градостроительным советом Московской области в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что группа «Самолет» возведет восемьсот десять тысяч квадратных метров жилья на территории почти семьсот гектаров. Реализация запланирована в несколько этапов. Полное завершение проекта намечено на 2044 год.

Ожидается, что дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, и продаваться в формате «под ключ» — с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, школой на 2900 мест и поликлиникой на 382 посещения в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют к началу учебного года.