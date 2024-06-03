Порядка 92 тысяч девятиклассников Подмосковья написали ОГЭ по русскому языку

Сегодня в Подмосковье прошел государственный экзамен по русскому языку. Так, в аттестации приняли участие чуть более девяноста двух тысяч девятиклассников. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Напоминаем, что русский язык является одним из обязательных предметов на ОГЭ. Минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании, — 15, что соответствует отметке «3». Для проведения ОГЭ было открыто 607 пунктов на базе образовательных учреждений, а за ходом аттестации следили более тысячи трехсот общественных наблюдателей и двадцать наблюдателей онлайн.

Результаты ГИА станут известны не позднее 18 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах в течение одного дня со дня утверждения результатов, а также в личном кабинете участника на сайте Регионального центра обработки данных.