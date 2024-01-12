Порядка двенадцати тысяч шин поступят в Подмосковье для автобусов Мострансавто

В Мострансавто поступят около 12 тысяч шин для автобусов, которые курсируют в Московской области. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что более 3,5 тысячи шин уже доставили, их привозят на склад предприятия в Ногинске, после чего — распределяют по филиалам в разные города региона. Покрышки будут использовать как для автобусов большого класса, так и для транспорта среднего и малого классов, а также эвакуаторов.

«Всесезонные шины с универсальным рисунком протектора разработаны с учетом повышенных нагрузок, характерных для работы общественного транспорта, они устойчивы к проколам и порезам, обеспечивают хорошее маневрирование и сцепление», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.