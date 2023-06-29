Порядка двухсот ярмарок пройдут в Подмосковье в июле

В следующем месяце на территории 34 городских округов Подмосковья пройдут фермерские ярмарки, сообщили в областном Минсельхозпроде. Всего планируют провести 196 таких мероприятий, большинство из них будут тематическими.

Зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство, отметил, что среди граждан популярностью продолжают пользоваться ярмарки, посвященные саду и огороду, а также те, на которых представлена фермерская продукция. Полный список мероприятий размещен здесь.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.

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