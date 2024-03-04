Порядка двухсот обращений жителей Подмосковья обработали в областном Минстрое
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За февраль 2024 года Министерство строительного комплекса Московской области обработало 188 обращений, которые направили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Большинство из них касались сроков и механизмов расселения аварийного жилья на территории региона. Оставшиеся были посвящены теме строительства объектов социальной инфраструктуры и другим тематикам.
«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.