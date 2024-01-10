Порядка шестисот единиц оборудования для реабилитации поступили в комплексные центры Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В комплексные центры Московской области поступили почти 600 единиц нового оборудования, которое будут использовать для реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, сообщили в областном Минсоцразвития. Его установили в 18 учреждениях соцобслуживания, в том числе в «Ясенках».
«Сумма закупки составила более 80 миллионов рублей. Из всех средств реабилитации особое внимание хочется уделить Беговой дорожке «Биокинект» для восстановления функций ходьбы и оценки движений, интерактивным полам, песочницам и умным зеркалам для детской реабилитации», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Новая техника является интерактивной, она будет повышать эффективность работы логопедов, дефектологов, психологов с детьми. Отметим, что в 2023 году реабилитацию прошли свыше 20 тысяч жителей региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.