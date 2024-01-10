Порядка шестисот единиц оборудования для реабилитации поступили в комплексные центры Подмосковья

В комплексные центры Московской области поступили почти 600 единиц нового оборудования, которое будут использовать для реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, сообщили в областном Минсоцразвития. Его установили в 18 учреждениях соцобслуживания, в том числе в «Ясенках».