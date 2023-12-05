Порядка сорока ветеранов Подмосковья получат выплату к годовщине битвы под Москвой
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Около 40 подмосковных ветеранов получат выплату к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, которую празднуют сегодня. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью «За оборону Москвы», направлена на счет единовременная выплата в размере 40 тысяч рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
Отметим, что единовременную материальную помощь ветеранам, которых наградили медалью «За оборону Москвы», предоставляют каждый год. Выплата поступает на их счет в проактивном режиме.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.