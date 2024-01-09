Порядка восьми тысяч человек посетили катки в парках Московской области в первый день нового года

В первый день нового года катки в парках Подмосковья посетили 7,8 тысячи человек. Об этом сообщили в Минблаго Московской области.

«В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего в период с 31 декабря по 3 января парки региона посетили 438 тысяч человек. В первый день нового года — 170 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.