Посетитель избил сотрудницу ТЦ в Новокузнецке

Буйный мужчина пришел в новокузнецкий торговый центр и учинил разборки с сожительницей на работе. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил устроить разбор полетов с сожительницей на ее работе в торговом центре. Женщина пыталась успокоить разгорячившегося ухажера, но после оскорблений он пустил в ход кулаки. Сотрудники ТЦ нажали кнопку экстренного вызова, так как без правоохранителей было уже не обойтись.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они смогли умерить пыл 37-летнего местного жителя, задержали его и передали органам внутренних дел для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил женщину-таксиста. Позже его задержали и представили суду. В марте текущего года агрессору выбрали меру пресечения.