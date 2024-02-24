После бегства из Ласточкино ВСУ потеряли и Северное — село под контролем ВС РФ

Российские войска продолжают стремительное наступление на Донецком направлении. Настолько успешное, что если утром в субботу, 24 февраля сообщалось о занятии населенного пункта Ласточкино в 4 километрах западнее от Авдеевки, то к вечеру стала поступать информация об полном освобождении от украинских войск селя Северное.

Как сообщают российские военкоры в пабликах, боевики бросили свои позиции в Северном и село уже под полным контролем россиян.

Официальной информации о произошедшем от Минобороны РФ пока не поступало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.