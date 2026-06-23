После отпуска в Таиланде россиянка оказалась в больнице с редкой инфекцией

В России выявлен завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из поездки в Таиланд. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Туристка госпитализирована в тяжелом состоянии

По информации ведомства, после возвращения из зарубежной поездки женщине потребовалась медицинская помощь. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в стационаре.

Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Где могла произойти инфекция

Во время отдыха в Таиланде россиянка посещала различные экскурсионные объекты, включая ферму слонов.

Специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия и устанавливают обстоятельства возможного заражения.

Что известно о мелиоидозе

Мелиоидоз — редкое инфекционное заболевание, которое встречается преимущественно в странах Юго-Восточной Азии и некоторых тропических регионах мира. Возбудитель обитает в почве и воде, а заражение может происходить при контакте с загрязненной средой.

Заболевание способно поражать различные органы и системы организма, а в тяжелых случаях требует длительного лечения под наблюдением специалистов.

Ситуация находится под контролем

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случай носит завозной характер. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и проводят все необходимые мероприятия для предотвращения возможного распространения инфекции.