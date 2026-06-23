После отпуска в Таиланде россиянка оказалась в больнице с редкой инфекцией
Роспотребнадзор: у вернувшейся из Таиланда россиянки выявили редкий мелиоидоз
В России выявлен завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из поездки в Таиланд. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
Туристка госпитализирована в тяжелом состоянии
По информации ведомства, после возвращения из зарубежной поездки женщине потребовалась медицинская помощь. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в стационаре.
Состояние пациентки оценивается как тяжелое.
Где могла произойти инфекция
Во время отдыха в Таиланде россиянка посещала различные экскурсионные объекты, включая ферму слонов.
Специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия и устанавливают обстоятельства возможного заражения.
Что известно о мелиоидозе
Мелиоидоз — редкое инфекционное заболевание, которое встречается преимущественно в странах Юго-Восточной Азии и некоторых тропических регионах мира. Возбудитель обитает в почве и воде, а заражение может происходить при контакте с загрязненной средой.
Заболевание способно поражать различные органы и системы организма, а в тяжелых случаях требует длительного лечения под наблюдением специалистов.
Ситуация находится под контролем
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случай носит завозной характер. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и проводят все необходимые мероприятия для предотвращения возможного распространения инфекции.