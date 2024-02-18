После заявления новоявленного главкома ВСУ Сырского об отходе ВСУ из Авдеевки, немного западнее, в городах Доброполье и Покровск (до переименования Красноармейск), местные чиновники и военные спешно пакуют чемоданы, собираясь на запад.

Как сообщают украинские паблики, украинские полицейские также эвакуируют свои семьи, родственников, имущество.

«Побежали, крысы. Интересно, а местные катрюлеголовые что будут делать? Бежать вслед за ментами или переобуются и пойдут получать российские паспорта», — это реакция народа из местного чата.

Всех свидомых в чатах уже предупредили, что их помнят и знают по именам. И избежать ответственности перед русскоязычными жителями указанных городов не получится.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.