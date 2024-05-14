Последние дольщики ЖК «Можайский» получают ключи от своих квартир

Отмечается, что долгожданные акты приема-передачи квартир получили уже сто десять семей, а всего новоселье отметят почти сто тридцать дольщиков.

Напоминаем, что данный жилой комплекс начинали строить компании ООО «НИСА» и ООО «Новострой» в 2013 году. Однако, в связи с финансовым трудностями, работы на объекте остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области и строительство возобновилось. Дом полностью достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал приоритетом внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни Подмосковья.