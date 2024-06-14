Последние экзамены в рамках основного периода сдачи ОГЭ прошли в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье завершился основной период ОГЭ. Школьники написали экзамены по биологии, информатике, литературе и физике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Отмечается, что по данным ведомства, в аттестации приняли участие более семнадцати тысяч учащихся. Самый популярный предмет для сдачи в этот день — информатика, его сдали более 7,1 тыс. девятиклассников региона. Свыше 5 тыс. школьников приняли участие в экзамене по биологии, а по физике и литературе — более 4 тыс. выпускников.

Всего в регионе было организовано более двухсот семидесяти пунктов сдачи экзаменов, а процесс контролировал пятьсот шестьдесят один наблюдатель.

Результаты будут доступны не позднее 27 июня. Ознакомиться с ними выпускники смогут в своих школах, а также в личном кабинете участника экзамена на сайте Регионального центра обработки информации.