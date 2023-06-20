Последний корпус в составе ЖК «Новые Изумрудные холмы» достроили в Красногорске

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья уже выдали заключение о соответствии последнего корпуса в ЖК «Новые Изумрудные холмы» в городском округе Красногорск.

Отмечается, что застройщик АО «ЗАТОНСКОЕ» успешно достроил все двадцать многоквартирных жилых домов, входивших в проект. Данный двадцатисемиэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой закрытого типа строился на протяжении пяти лет. При этом жилой квартал возводился строго по графику.

Ожидается, что в скором времени более четырехсот тридцати владельцев получат ключи от своих квартир.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение этого года проблему последних двенадцати тысяч дольщиков региона разрешат.