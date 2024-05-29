Посольство Израиля: палестинский «Исламский джихад» похитил гражданина РФ

Палестинское движение террористического и исламистского толка «Исламский джихад» опубликовало кадры, в котором с обращением выступает некий молодой человек из числа захваченных ранее в Изариле ХАМАС заложников, представляющийся Александром Труфановым.

Об этом во вторник, 28 мая, заявило в своем аккаунте в соцсетях посольство Израиля в России. Отмечается, что, помимо израильского паспорта, Труфанов также имеет гражданство Российской Федерации.

«Сегодня террористы "Исламского Джихада" опубликовали видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе», — говорится в сообщении израильского диппредставительства.

В дипмиссии также пояснили, что отец россиянина был убит, а сам Труфанов был похищен вместе со своими невестой, мамой и бабушкой, мамой. Последних в ходе первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников якобы смогли вернуть в Израиль.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».

Ранее мы писали, что посетившая Израиль бывший постоянный представитель Вашингтона США при Организации объединенных наций Никки Хейли на одном из снарядов израильской армии, который был запущен по территории сектора Газа, сделала надпись «Прикончите их!».