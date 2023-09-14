Посольство РФ в Египте попросило отдыхающих россиян не нарушать запрет на купание

Российское посольство в Египте попросило россиян, отдыхающих в стране, не нарушать запрет на купание, введенный из-за акул у побережья. Об этом сообщает РИА Новости .

13 сентября гражданка Египта пострадала из-за нападения акулы у берега на курорте Дахаб. Женщине своевременно оказали помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное. После этого инцидента один из пляжей курорта закрыли Глава министерства окружающей среды сформировала комиссию, чтобы выяснить причины происшествия и проконтролировать обстановку в прибрежных зонах.

Сообщается, что акулу возле курорта Дахаба видели в августе, а в начале июня россиянин погиб после нападения акулы в Хургаде.