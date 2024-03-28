Постные ярмарки пройдут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье до конца Великого поста организуют около 30 тематических ярмарок, они пройдут более чем в 15 городских округах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Во время поста мы отказываемся от пищи животного происхождения, однако, не стоит забывать о разнообразии овощей, фруктов, ягод, меда, солений и орехов, которыми богаты наши «постные ярмарки». Натуральные продукты собственного производства реализуют наши фермеры и производители из других регионов» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Мероприятия «Постный день» проведут в Электростали, Щелково, Черноголовке, Талдомском, Раменском, Пушкинском и других округах. Посетители смогут приобрести фермерские продукты, фрукты, овощи, а также товары ремесленного дела. Ознакомиться с полным перечнем ярмарок можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.