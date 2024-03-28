Постные ярмарки пройдут в Московской области

«Во время поста мы отказываемся от пищи животного происхождения, однако, не стоит забывать о разнообразии овощей, фруктов, ягод, меда, солений и орехов, которыми богаты наши «постные ярмарки». Натуральные продукты собственного производства реализуют наши фермеры и производители из других регионов» — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.