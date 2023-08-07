Постояльцы люксового отеля «Яхонты», где отравились люди, рассказали об ужасных условиях проживания

В четырехзвездочном отеле «Яхонты» в городском округе Истра восемь человек были госпитализированы после того, как отравились едой в местной столовой, сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» постояльцы гостиницы. Оказалось, что это место скрывает в себе еще больше страшных проблем.

Отдыхающая в отеле Александра Е. (имя изменено. — Прим. ред.) поделилась с нами подробностями обстановки в одном из лучших отелей Подмосковья, как он себя позиционирует. По словам женщины, она еще в марте забронировала комнату Deluxe-класса для двоих родственников. Проживать в ней они должны были с 1-го по 15-е августа, ценник за две недели составил 152 145 рублей. За эту немалую сумму гости получили нечто совершенно неожиданное.

«Условия в номере просто ужасные: обои оторванные, лампочки мигают, санузел не работает, повсюду плесень, дышать просто невозможно. Полотенца и постельное белье дырявые. И тут еще вдогонку такая ситуация с отравлением», — рассказала женщина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом в общих зонах гостиницы, подчеркнула Александра, ситуация не лучше: все металлические конструкции ржавые, а бассейн покрыт слоем плесени.

В итоге постояльцы отеля решили сначала сменить комнату, а потом и вовсе съехать. Для этого они связались с администрацией.

«Мы звонили на ресепшн, со мной связался менеджер. Дозвониться было сложно. Мы объяснили всю ситуацию, а нам в ответ признались, что номера действительно старые и бронь на них давно стоило запретить. Это не недоразумение», — подчеркнула Александра.

В стандартном номере, как пояснили на ресепшне женщине, плесени нет, однако кондиционер не работает. Отдыхающим пообещали подключить вентилятор. В ответ жильцы потребовали у гостиницы вернуть деньги за проживание.

«Нас направили писать заявление и сказали, что в течение двух недель попробуют все вернуть. Но никаких решений еще не принято. Воюем мы уже третий день. Будем всеми способами возвращать наши деньги и вывозить родственников», — отметила собеседница издания.

Напомним, ранее СМИ сообщали о шести пострадавших от отравления в «Яхонтах», а гендиректор сети отелей Павел Сохенев при этом сообщил нам о двух случаях отравления.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» также направила запросы в администрацию городского округа Истра и региональное отделение Роспотребнадзора, чтобы разобраться в ситуации. Подробнее о произошедшем в отеле читайте здесь.