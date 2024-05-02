Постпред Украины в ООН Кислица намекнул на готовящийся удар ВСУ по Крымскому мосту

Постпред Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица на своей странице в соцсети X на готовящееся нападение на Крымский мост опубликовал пост со «списком шести основных типов мостов на 2024 год».

Украинский дипломат прикрепил к каждому из путепроводов соответствующую картинку с изображением разновидности моста. Что касается надписи «Керченские мосты», то над ней была пустая картинка.

Стоит отметить, что это уже начинает походить на своеобразный челлендж. Ранее бывший глава МИД Литвы, а ныне посол Вильнюса в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в той же соцсети X публикацию с намеком на якобы во всю готовящийся удар по Крымскому мосту.

Напомним, движение по Крымскому мосту регулярно останавливается. Усиленный контроль на объекте начался после того, как киевский режим устроил на нем теракт. Инцидент произошел 8 октября 2022 года. Тогда в грузовике, следовавшем по нему, сдетонировало взрывное устройство, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Вторую попытку устроить теракт киевские режим предпринял летом 2023 года. Тогда мост был атакован надводными беспилотниками. Было разрушено дорожное полотно, а также погибли два человека.