Поступающих в вузы могут обязать заранее оплачивать обучение

Минобрнауки России предложило обязать абитуриентов вносить плату за первый семестр до начала занятий. Инициатива призвана сократить число случаев, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами и занимают несколько платных мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сейчас правила приема не требуют обязательной оплаты обучения для зачисления. Поэтому абитуриенты могут подписывать договоры с несколькими университетами одновременно. В результате другие поступающие не всегда получают возможность занять освободившиеся места.

В Минобрнауки считают, что предварительная оплата поможет закрепить выбор абитуриента и сделать конкурс на платное обучение более прозрачным и справедливым.

Кроме того, ведомство предложило закрепить возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или с помощью образовательного кредита.

Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если документ примут, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.

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