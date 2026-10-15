Поступающих в вузы могут обязать заранее оплачивать обучение
Минобрнауки: абитуриентам придется вносить оплату за первый семестр до занятий
Минобрнауки России предложило обязать абитуриентов вносить плату за первый семестр до начала занятий. Инициатива призвана сократить число случаев, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими вузами и занимают несколько платных мест. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сейчас правила приема не требуют обязательной оплаты обучения для зачисления. Поэтому абитуриенты могут подписывать договоры с несколькими университетами одновременно. В результате другие поступающие не всегда получают возможность занять освободившиеся места.
В Минобрнауки считают, что предварительная оплата поможет закрепить выбор абитуриента и сделать конкурс на платное обучение более прозрачным и справедливым.
Кроме того, ведомство предложило закрепить возможность оплачивать обучение средствами материнского капитала или с помощью образовательного кредита.
Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если документ примут, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.
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