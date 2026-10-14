Врач по переписке: почему в Совфеде потребовали жестко ограничить заочное обучение

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе Минобрнауки Валерию Фалькову с призывом провести ревизию учебных программ и исключить из реестра высшего образования устаревшие профессии. Спикер Совфеда подвергла критике популярные среди абитуриентов направления, такие как «Реклама и связи с общественностью» и «Государственное и муниципальное управление», предложив сместить акцент на искусственный интеллект и современные технологии. Кроме того, спикер усомнилась в качестве заочного образования по сложным специальностям и призвала приостановить лицензирование недобросовестных вузов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости .

Ревизия реестра профессий и акцент на технологии

Спикер Совета Федерации подкрепила необходимость проведения инвентаризации образовательных программ тем, что ряд направлений потерял актуальность и не отвечает современным вызовам экономики.

Валентина Матвиенко призвала смелее отказываться от «нафталинных» направлений и активнее внедрять учебные курсы, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией и передовыми технологиями.

Критика направлений ГМУ и PR

Особое внимание в своем выступлении спикер уделила направлению «Реклама и связи с общественностью», назвав его частым выбором абитуриентов при отсутствии четких профессиональных ориентиров.

В отношении программы «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ) было предложено изменить подход к обучению: по мнению Матвиенко, выпускники школ после получения диплома редко идут в органы власти, поэтому данный курс целесообразнее использовать для повышения квалификации действующих чиновников.

Ограничения для заочной формы и лицензирование вузов

Валентина Матвиенко выступила за наведение порядка в сфере заочного обучения, высказав сомнения в возможности подготовки квалифицированных врачей или инженеров в таком формате.