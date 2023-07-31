«Поведение ярко выделяется»: как отличить маньяка от обычного человека

В Челябинской области задержали 50-летнего мужчину, который, по версии следствия, 14 лет держал в рабстве двух девушек. Одну из них, по данным СМИ, он жестоко убил и закопал ее тело во дворе собственного дома, а другой удалось сбежать.

На фоне этого события снова стали актуальные вопросы о том, откуда берутся маньяки и что сделало их жестокими. Психолог Марсель Сультеев рассказал, что на поведение маньяков больше всего влияет их детство.

«Если ребенок с детства видел насилие в семье или у соседей, то он больше предрасположен к тому, чтобы самому причинять боль окружающим. Причем к этому детскому опыту относятся не только физическое насилие, но и любые крики, скандалы и конфликтное поведение», — рассказал Сультеев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт пояснил, что особенно подвержены риску стать маньяком те, кому в детстве не объясняли, что применять насилие — это плохо.

«Каждый маньяк занимается тем, что ему нравится, и это страшно. Главное, что маньяк не смотрит на свои насильственные желания через призму этики и морали. В детстве ему никто не донес, что нельзя причинять боль другому человеку. А если ему и говорили об этом, то недостаточно, потому что маньяк ставит свои садистские потребности выше состояния окружающих», — разъяснил психолог.

Также Сультеев рассказал, как отличить маньяка от обычного человека, чтобы обезопасить себя и окружающих.

«Их реакции и поведение ярко выделяются. Вместо того, чтобы радоваться, они плачут или проявляют агрессию. В ситуациях, где им нужно проявить волю, они зажимаются и теряют активность. Часто они что-то бормочут, а взгляд у них тусклый большую часть времени. И при общей пассивности поведения, они подвержены резким вспышкам настроения», — добавил эксперт.

Ранее мы писали о том, заработает ли маньяк из Челябинска славу скопинского маньяка.