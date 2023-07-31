Выяснилось, заработает ли убийца из Челябинска славу скопинского маньяка

В Челябинской области маньяк 14 лет удерживал девушку в сексуальном рабстве. Об этом сообщает Ural Mash . Мужчина познакомился с двумя девушками возле железнодорожного вокзала, пригласил их в гости, после чего запер их у себя дома. В 2010 году одну из подруг маньяк убил.

В доме, по информации журналистов, жила мать преступника. Она видела девушек, но боялась придать ситуацию огласке, чтобы его не забрали в психиатрическую лечебницу. Сбежать жертве удалось, когда маньяка забрала скорая помощь. Он забыл закрыть дверь в свою комнату. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и похищения человека.

«Убийство — это часть первая статьи 115 УК РФ — за нее грозит до 15 лет лишения свободы. Похищение — 126 статья УК РФ — также до 15 лет лишения свободы. Но чтобы точно судить о возможном наказании, нужно вникнуть во все нюансы дела», — рассказал адвокат Геннадий Нефедовский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пользователи социальных сетей уже предрекли обвиняемому славу скопинского маньяка. Однако Нефедовский с этим не согласен.

«Чем больше жертв и издевательств совершил маньяк, тем более он резонансный. К скопинскому маньяку слава пришла, потому что его случай подхватил телеканал «Дождь»*, и Ксения Собчак у него даже интервью брала. Но Госдума ранее обсуждала, что людей, осужденных за такие тяжелые преступления, нельзя пускать на телевидение и пиарить себя», — подчеркнул адвокат.

По его словам, маньяки стремятся к славе, пусть даже извращенным способом.

«Всем маньякам, педофилам и прочей нечисти славу придают именно СМИ. Это было в случае с Чикатило, скопинским маньяком. СМИ подхватили — и понеслось. Поэтому если поправки вступят в силу, не будет у них никакой славы», — считает Нефедовский.

Ранее мы сообщали, что педофил из Воронежа развратил более ста детей по всей России.

*внесен в перечень СМИ-иноагентов