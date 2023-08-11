Повод пойти к врачу: выяснилось, чем опасны «бабочки в животе»

Влюбленные часто испытывают много необычных эмоций. Но самой популярной из них называют «бабочки в животе». Правда, иногда этот приятный симптом говорит о неприятных проблемах со здоровьем.

Психолог Екатерина Корендясева рассказала, что такое «бабочки в животе» и почему мы их ощущаем.

«С физиологической точки зрения ощущение «бабочек» — это реакция на стресс. Она связана с приливом крови к одним местам тела и отливом от других. Что-то похожее мы чувствуем, когда на машине съезжаем с горки на большой скорости. Это говорит об изменениях кровяного давления», — пояснила Корендясева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что это нормальное явление в случае, если идет речь о новой влюбленности или отношениях до одного года. Но если ощущение «бабочек» появляется часто и по другим причинам, то это повод обратиться к врачу.

«Такое постоянное чувство говорит о проблемах с сердечно-сосудистой системой или брюшной полостью. Отнеситесь к таким ощущениям внимательно, если вы долго находитесь в отношениях. Это может говорить о психологических сложностях в паре: созависимых отношениях или страхе перед партнером», — добавила собеседница издания.

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