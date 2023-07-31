«У стеснительных людей много морщин»: выяснилось, как мысли влияют на нашу внешность

52-летняя американка из Калифорнии назвала позитивное мышление главной причиной своей молодости, сообщает издание Daily Mirror. Она рассказала, что набрала лишний вес во время пандемии коронавируса. Позже женщина похудела с помощью диет и спорта, но главный акцент сделала на смену мировоззрения.

Психолог Екатерина Корендясева считает, что мышление действительно влияет на внешний вид человека. По ее словам, тело отражает наши чувства и эмоции. А невысказанные мысли «застревают» в нашем теле и приводят к лишнему весу, морщинам и усталости.

«Стыдливые люди часто сутулятся. Их фигура согнута к земле, а руки прижаты к телу — они как будто прячутся, закрываются от мира. А уверенные в себе люди, наоборот, выпрямляют спину и держат себя свободно», — рассказала Корендясева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что существует прямая связь между внешностью и мышлением. Например, если люди стесняются лишнего веса, они стараются прятать его. Отсюда появляются телесные зажимы, проблемы с дыханием и даже боль в пояснице.

«У стеснительных людей, как правило, много морщин. Они зажимаются настолько, что это приводит к ужимкам даже в выражении лица. Общение вызывает у них стресс, а это часто вызывает появление прыщей по телу», — пояснила Корендясева.

Также психолог объяснила, как перестроить мышление так, чтобы выглядеть здоровым и уверенным. Она советует анализировать негативные мысли и искать решение своих проблем.

«Мы смотрим на себя необъективно и часто предъявляем к себе завышенные требования. Избегайте самокритики и отслеживайте негативные мысли: как много вы себя ругаете, в каких ситуациях, какими словами и фразами. Старайтесь сознательно уходить от этих мыслей в позитивную или хотя бы нейтральную окраску восприятия», — рассказала эксперт.

Корендясева добавила, что наш мозг обращает больше внимания на негативную информацию, поэтому важно переключаться на положительные стороны жизни и перестать винить себя в своих проблемах. Вместо этого нужно фокусироваться на их решении.

«Заботьтесь о себе так, словно вы ваша мать. Как она приняла бы вас? Как она подошла бы к решению проблем с лишним весом? Стала бы она морить вас голодом, чтобы вы похудели? Вряд ли», — подытожила психолог.

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