Варенье по рецепту времен царя Ивана Грозного начали выпускать в Подмосковье
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Предприятие «Огуречная столица» из подмосковных Луховиц начало выпускать новый вид варенья, который изготавливают из огурцов по рецепту из рукописей времен царя Ивана Грозного. Об этом сообщает областной Минсельхозпрод.
«Все больше подмосковных фермеров обращаются к истории: к старинным русским технологиям и рецептурам, и адаптируют их к современным реалиям. Такая продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и не только обладает полезными свойствами, но и возрождает народные традиции, знакомит с ними жителей региона. Только с начала апреля предприятие произвело 3,5 тысячи банок варенья», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В сообщении ведомства уточнили, что рецепт варенья был получен при изучении исторических архивов. Новый продукт получил название «Царское варенье».