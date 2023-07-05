Варенье по рецепту времен царя Ивана Грозного начали выпускать в Подмосковье

«Все больше подмосковных фермеров обращаются к истории: к старинным русским технологиям и рецептурам, и адаптируют их к современным реалиям. Такая продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и не только обладает полезными свойствами, но и возрождает народные традиции, знакомит с ними жителей региона. Только с начала апреля предприятие произвело 3,5 тысячи банок варенья», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.