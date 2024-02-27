Повышение квалификации омбудсменов обсудили в Мастерской управления «Сенеж»
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская стала участницей всероссийского семинара-совещания для омбудсменов со всей страны. Мероприятие стартовало в в Мастерской управления «Сенеж».
Как подчеркнула Фаевская, повышение квалификации уполномоченных имеет большое значение в работе по защите прав граждан в условиях быстро меняющегося мира.
В рамках мероприятия проходят тренинги и дискуссии. Семинар завершится в среду, 28 февраля.