«Повышенный риск толчков»: выяснилось, как землетрясения повлияли на туристическую ситуацию в Турции

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км от города Малатья. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, повлияло ли землетрясение на туристический поток и стоит ли ожидать новых происшествий.

«Юго-восток Турции — самый сейсмически опасный регион. Наибольший риск землетрясений сейчас — в городах Адана и далее на восток и северо-восток. Обстановка нестабильная, но люди продолжают здесь жить», — отметил Балясников в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника издания, землетрясения до 5 баллов в Турции не афишируют. А местные власти всегда к ним готовы благодаря прошлому опыту.

«При этом популярные у российских туристов курорты находятся в спокойных сейсмозонах. К примеру, в Анталье, Алании и Бодруме все в порядке. Но не рекомендую посещать Стамбул, особенно восточную часть города. Здесь повышенный риск толчков», — посоветовал эксперт.

При этом Балясников отметил, что землетрясения могут участиться в любой момент, но не затронут курортные зоны. Он посоветовал приезжать в юго-западную часть Турции до ноября. Цены на билеты из Москвы начинаются от 4400 рублей.

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