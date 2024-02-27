Пожар в аэропорту Астаны привел к задержке почти двух десятков рейсов

В международном аэропорту загорелись кабели связи, и из-за этого произошло задымление. Авиагавань была вынуждена прекратить выпускать рейсы на вылет. Об этом сообщил ТАСС .

Пожар произошел на коммутационном узле. Его площадь составила порядка 15 квадратных метров, и он был локализован всего через полчаса о сообщении о нем. Немногим позднее возгорание было полностью ликвидировано. Но в здании аэропорта произошло заметное задымление, и из-за этого из здания пришлось эвакуировать всех пассажиров. Гавань продолжила принимать рейсы, но вылет воздушных судов задерживается. На данный момент задержка коснулась уже восемнадцати рейсов.

«Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров легким питанием», - указала пресс-служба аэропорта.

Ранее появлялись сведения, что пассажирам рейса из Дубая в Москву пришлось несколько часов ждать повторного вылета после того, как лайнер вернулся в исходный пункт после взлета. Женщине на борту стало плохо почти сразу после подъема в воздух, и командир экипажа принял решение вернуться, чтобы сдать больную медикам. Затем судно более четырех часов не выпускали в полет.