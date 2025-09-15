Пожизненный запрет за взятку: в РФ предложили ужесточить наказание для покупающих права

По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, граждане, стремящиеся получить водительское удостоверение путем дачи взятки, должны быть пожизненно лишены права на сдачу экзаменов для его получения.

В интервью изданию «Абзац» он подчеркнул, что такие лица представляют собой потенциальную угрозу на дорогах, способную спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

В качестве примера Бородин упомянул громкий случай с блогером Марой Багдасарян, неоднократно нарушавшей правила дорожного движения и управлявшей транспортным средством без водительского удостоверения.

Бородин выразил опасение, что лица, получившие водительские права незаконным путем, не зная правил дорожного движения, могут стать причиной трагических происшествий на дорогах. В связи с этим он настаивает на необходимости введения пожизненного запрета на получение водительского удостоверения для взяткодателей.

Он подчеркнул, что на дорогах и без того хватает неадекватных водителей, приобретающих права незаконно и игнорирующих ПДД. Бородин считает необходимым внесение изменений в законодательство, чтобы исключить возможность получения водительских прав данной категорией лиц. Он аргументирует это тем, что дача взятки уже является преступлением, и от таких людей не стоит ожидать ответственного поведения на дороге.

