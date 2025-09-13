Несовершеннолетняя дочь Гогунского стала владелицей Mercedes за 13 млн рублей

Пятнадцатилетняя Милана Стар, дочь актера Виталия Гогунского, приобрела люксовый автомобиль Mercedes-Benz V-Class стоимостью от 13 миллионов рублей. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге, передает «Газета.ру».

Подросток, не достигший возраста получения водительских прав, организовала фотосессию в салоне нового минивэна и разместила кадры в социальных сетях. Она назвала себя бизнесвумен и показала, как расположилась в личном транспорте.

Юридически Милана не может быть водителем еще три года. Ее передвижения обеспечивает личный водитель, что лишь еще больше удивило пользователей Сети. Это уже не первый шок для любителей пересуд: в феврале мама девочки, модель Ирина Маирко, подарила дочери квартиру в центре Москвы в честь 15-летия.

Напомним, что звезда «Универа» Виталий Гогунский утверждал, что женщина «не должна проявлять плохое настроение в присутствии мужчины», поскольку «это свидетельствует о проблемах в паре». За эти и другие заявления об отношениях и женщинах актера жестко раскритиковали в Сети.

