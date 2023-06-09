Ямочный ремонт во дворах Подмосковья выполнен почти на сто процентов

Первый этап ямочного ремонта, который проводится во дворах и проездах в Подмосковье в рамках субсидии, выделяемой областным ГУСТ из бюджета региона, завершен на 99%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что сейчас удалось восстановить уже более 352 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, расположенного в 39 муниципалитетах. Глава ведомства Светлана Аипова уточнила, что выполнение ремонта ведется с опережением графика. На 100% работы завершены в 29 округах. Однако есть те округа, которым нужно ускорить проведения работ, добавила министр. После завершения запланированного объема работ начнется второй этап, который завершат в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе 20 дорог протяженностью в 100 тысяч километров.