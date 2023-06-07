Воробьев: двадцать дорог протяженностью в сто тысяч километров откроют в этом году в Подмосковье

Тема дорог и транспорта в развивающемся мегаполисе всегда имеет огромное значение, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он добавил, что из 169 тысяч опрошенных жителей 25% увидели перемены, а 30% говорят о том, что и дальше нужно модернизировать, строить дороги.

«Пожалуй, самой заметный переменой для Лобни была реконструкция и выезда из Лобни по обходу и реконструкция Лобненского шоссе. Соответственно в Жуковском мы открыли улицу Туполева и к 1 июля окончательно завершим модернизацию дороги между Раменским и Жуковским. Уверен, жители это оценят еще больше и это даст заметный эффект», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья также добавил, что реконструкция Володарского шоссе в Ленинском городском округе будет продолжена. Реконструкция Каширского шоссе также обеспечена ресурсами.

«Всего в этом году мы открываем 20 объектов протяженностью 100 км», — сказал Андрей Воробьев.

Самый ключевой объект, по словам губернатора — это президентский проект, трасса М-12 Москва — Казань. Ее участок в Московской области откроется в сентябре и будет стыковаться с московской Северо-Восточной хордой.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.