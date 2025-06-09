В России предложили обновить систему фиксации нарушений ПДД

Обновление текущего парка камер, предназначенных для регистрации нарушений правил дорожного движения, является необходимостью для России. Об этом говорится в обращении Национального автомобильного союза (НАС) к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РБК.

НАС подчеркивает, что приблизительно 30% комплексов фото- и видеофиксации, используемых на дорогах России, представляют собой устаревшие и малоэффективные модели. Половина из них находится в эксплуатации от пяти до семи лет, а другая половина — более семи лет.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, устаревшие камеры не способны фиксировать такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время вождения, переход пешехода в неположенном месте, и прочее. В основном они регистрируют только превышение скорости и нарушения дорожной разметки.

Шапарин также отметил, что нередко камеры фиксируют нарушения одних водителей, игнорируя аналогичные нарушения у других, что вызывает недовольство у первых.

Из-за частого пропуска транспортных средств и низкого качества доказательной базы нарушители ПДД уходят от ответственности, в то время как количество ДТП увеличивается, констатировал он.

Ранее сообщалось, что российских водителей могут обязать перестраиваться в соседнюю полосу при встрече со спецтранспортом.