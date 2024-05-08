Празднование Дня Победы пройдет в банном комплексе «Перловские бани» в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В честь празднования Дня Победы 9 мая в банном комплексе «Перловские бани в Мытищах организуют полевую кухню и развлекательные программы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Посетители смогут попробовать гречневую кашу с тушенкой и чаем, которые приготовят на открытом огне. Помимо этого, для них организуют показ фильмов о Великой Отечественной войне.
«Банный комплекс оборудован залами отдыха с авторской кухней, камерными гостиными на четыре и восемь человек, мужскими и женскими парными, массажным кабинетом, а также всем посетителям доступны спа программы», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы.