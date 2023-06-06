«Лицемерие зашкаливает»: россияне жестко ответили на высказывание главы Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил в обстреле, который привел к повреждениям на Каховской ГЭС, Россию. Также политик заявил, что считает ситуацию «военным преступлением». Так он написал в социальных сетях.

Шарль Мишель отметил, что Евросовет будет «привлекать к ответственности Россию и ее марионеток», и пообещал, что ЕС выделит дополнительную помощь подтопленным районам.

«Лицемерие зашкаливает, слов литературных не хватает»; «Вот он удивится, когда поймет, что чушь сказал»; «Логики у них нет от слова совсем. Зачем было бы нам подрывать и затапливать себя? Чтобы Крым без воды оставить? Не клеится, господин глава Евросовета. Думалку включите», — комментируют россияне высказывание Шарля Мишеля.

Напомним, что о повреждении верхней части Каховской ГЭС сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев утром 6 июня.

Ранее россияне жестко ответили советнику главы Офиса Зеленского за его слова об атаке БПЛА.