Предприятия общепита будут работать на территории пространств для активного отдыха в Подмосковье до конца зимы

«На территории региона большой популярностью у жителей пользуются рестораны, кафе и объекты торговли, расположенные вблизи территорий, предназначенных для активного отдыха всей семьей. В зимний период, как правило, спрос жителей возрастает на горячие напитки и теплые блюда. Заведения общепита вводят специальные сезонные меню и предложения», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.