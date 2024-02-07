Предприятия общепита будут работать на территории пространств для активного отдыха в Подмосковье до конца зимы
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
До конца зимы горнолыжные курорты, катки, тюбинговые трассы, горки и другие места активного отдыха в Подмосковье будут оборудованы объектами потребительского рынка. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На территории региона большой популярностью у жителей пользуются рестораны, кафе и объекты торговли, расположенные вблизи территорий, предназначенных для активного отдыха всей семьей. В зимний период, как правило, спрос жителей возрастает на горячие напитки и теплые блюда. Заведения общепита вводят специальные сезонные меню и предложения», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Так, для посетителей горнолыжного клуба Леонида Тягачева в Дмитровском округе работает кафе «Старт», горнолыжного курорта «Лисья гора» в Балашихе — кафе-бар. В «Сорочанах» Дмитровского округа размещены кафе «Панарама», «Вираж», «Семейное».
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