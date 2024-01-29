Предприниматели Московской области смогут принять участие в вебинаре о правилах при найме сотрудников

В следующий понедельник для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар на тему «Основные ошибки и проблемы при найме сотрудников. Эффективный найм», он пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогут узнать о том, как и кто должен нанимать сотрудников, что является главным врагом найма и как его побеждать, а также о том, как точечная диагностика бизнеса помогает установить истинные причины проблем, которые разрушают компанию, и не только. В качестве спикера на встрече выступит предприниматель с 26-летним опытом управления бизнесом Ранэль Зинатуллин. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнеса в регионе осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+