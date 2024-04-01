Предприниматели Подмосковья могут подать заявку на получение услуг центра «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» Московской области запустил прием заявок на услуги для представителей малого и среднего предпринимательства и самозанятых. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, например, подмосковные предприниматели могут оформить заявку на помощь в регистрации товарных знаков, сертификации продукции, создании рекламы и сайтов и не только. Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в прошлом году центр оказал более 53 тысяч услуг. Они предоставляются на условиях софинансирования, максимальный размер которого — 100% стоимости услуги — могут получить участники региональной программы «100% Подмосковье». Она позволяет компаниям региона повысить известность их продукции и бренда, отметила зампред.

«Например, участники проекта получают возможность участвовать на выставках-ярмарках «100% Подмосковье», размещать товары и услуги в электронном каталоге на инвестиционном портале Московской области. Также товары компаний-участников представлены в специальном разделе на маркетплейсе OZON», —добавила Зиновьева.

Отметим, что услуги центра предоставляются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале Московской области.

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