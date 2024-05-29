Предприниматели Подмосковья смогут посетить конференцию по торгово-экономическому обмену с Китаем

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в конференции по торгово-экономическому обмену между Китаем и Россией, организатором которой выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет в следующий вторник в Москве, оно направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией.

«В рамках конференции пройдут B2B-переговоры с компаниями из Китая. Участниками встречи с китайской стороны станут начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель Российско-китайской Генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица», — говорится в сообщении.

Оставить заявку для участия можно по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 05) или электронной почте sam@exportmo.ru. Напомним, что фонд оказывает поддержку предпринимателям в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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