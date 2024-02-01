Предпринимателям из Московской области расскажут, как создать личный бренд

В следующий четверг для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный вебинар на тему: «Путь к узнаваемости и доверию: как создать и развить свой личный бренд в начале бизнес-пути», организатором которого является центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе мероприятия наставник по развитию личного бренда Марина Хохлова расскажет слушателям о том, как создать свой персональный бренд, который будет привлекать внимание клиентов, какие ключевые элементы отличают успешный бренд, а также поделится практическими советами и рекомендациями, которые помогут привлечь внимание к бизнесу. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. В ведомстве напомнили, что поддержку бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.