Предпринимателям Московской области рассказали, как зарегистрировать аттракционы

Все аттракционы в Подмосковье должны пройти государственную регистрацию до начала эксплуатации, подать заявление для этих целей можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что это требование, в том числе, касается каруселей, колеса обозрения, 5D-кинотеатров и аэротрубы. В рамках услуги также можно получить дубликат свидетельства о регистрации, регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность, справку о регистрации, изменить сведения о заявителе и не только. Ей могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.