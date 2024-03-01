Предпринимателям Московской области расскажут об актуальных изменениях маркировки товаров и услуг

В Подмосковье для предпринимателей проведут бесплатный вебинар «Маркировка в 2024 году: какие изменения грядут и как подготовиться», который организовали центр «Мой бизнес» Московской области и разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на вебинаре выступят менеджер проектов «Контур. Маркировки» Наталья Савина и руководитель отдела внедрения «Маркировка с ЭДО» Мария Лежнина. Участникам расскажут роли электронного документооборота, представят кейсы внедрения маркировки в пищевой промышленности и не только. Для участия нужно заполнить анкету по ссылке. В ведомстве уточнили, что поддержку бизнеса в регионе осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.