Предпринимателям Подмосковья расскажут о поиске зарубежных клиентов для экспорта

Представители малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут принять участие в бесплатном очном семинаре «Инструменты поиска зарубежных заказчиков промышленной продукции», который пройдет в следующий четверг в Красногорске, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут об особенностях экспортных продаж, отличиях поиска заказчиков в странах СНГ и дальнем зарубежье, составлении ICP, инструментах OSINT и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит эксперт по международным и b2b-продажам, аккредитованный федеральный тренер образовательных проектов Школы экспорта РЭЦ Максим Горбачев. Оставить заявку для участия можно здесь. Отметим, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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