Предпринимателям Подмосковья расскажут о том, как правильно работать с самозанятыми сотрудниками

В следующий вторник для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Персонал. Как строить команду без боязни налоговой нагрузки», его организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера выступит руководитель бухгалтерской аутсорсинговой компании Елена Чепелева. Она расскажет участникам о том, как предпринимателям работать с самозанятыми сотрудниками, даст практические советы и рекомендации, как оплачивать труд сотрудников легально и не только. Пройти регистрацию для участия можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.