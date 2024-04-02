Предпринимателям Подмосковья расскажут о том, как развивать свое комьюнити

В следующий вторник для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Сила сообщества: почему предпринимателям важно быть частью комьюнити», организатором которого выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит предприниматель, руководитель сообщества «Нежный Бизнес» по Московской области и России Наталья Муравьева. Она расскажет о том, как создать и развивать свое комьюнити, какие преимущества это дает, какие возможности для роста предоставляет участие в сообществе и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.