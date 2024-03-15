Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ

«Сегодня, в праздничный для мусульман пятничный день, я приехал, чтобы с моими единоверцами совершить молитву. <…> Я проголосовал электронно, дистанционно. Сегодня такая возможность есть у всех граждан России. Я также ею воспользовался и на своем рабочем месте сделал свой осознанный выбор», — сказал муфтий.