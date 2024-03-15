Председатель Духовного управления мусульман Подмосковья проголосовал на выборах президента с помощью ДЭГ
Председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан хазрат Аббясов принял участие в выборах президента России путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Сегодня, в праздничный для мусульман пятничный день, я приехал, чтобы с моими единоверцами совершить молитву. <…> Я проголосовал электронно, дистанционно. Сегодня такая возможность есть у всех граждан России. Я также ею воспользовался и на своем рабочем месте сделал свой осознанный выбор», — сказал муфтий.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.