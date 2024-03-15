Председатель Общественной палаты Подмосковья об электронном голосовании: «эта система очень удобна»

«Я нахожусь на рабочем месте, занимаюсь своими повседневными делами и, вместе с тем, у меня есть возможность отдать голос тому кандидату, которого я поддерживаю. Сегодня жизнь меняется, есть такие электронные возможности. Мы в Общественной палате выяснили, что большинство наших активистов планируют проголосовать «на дистанте», — сказал Торкунов.