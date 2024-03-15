Председатель Общественной палаты Подмосковья об электронном голосовании: «эта система очень удобна»
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов отдал свой на выборах президента России путем дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он отметил, что такая форма голосования является «очень удобной».
«Я нахожусь на рабочем месте, занимаюсь своими повседневными делами и, вместе с тем, у меня есть возможность отдать голос тому кандидату, которого я поддерживаю. Сегодня жизнь меняется, есть такие электронные возможности. Мы в Общественной палате выяснили, что большинство наших активистов планируют проголосовать «на дистанте», — сказал Торкунов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.